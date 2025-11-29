Из-за закрытия аэропорта Вильнюса 3 тыс. пассажиров столкнулись с проблемами

Восьмичасовое ограничение полетов повлияло на 28 авиарейсов

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 29 ноября. /ТАСС/. Из-за восьмичасового закрытия Вильнюсского международного аэропорта около 3 тыс. пассажиров 28 авиарейсов столкнулись с проблемами. Об этом сообщил журналистам руководитель национального центра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас.

"Проблемы в связи с закрытием столичного аэропорта возникли у 28 авиарейсов, которые перевозили около 3 тыс. пассажиров", - сказала он.

Аэропорт закрыли в связи с зафиксированными радиолокацией примерно 60 запусками с территории Белоруссии объектов, которые, предположительно, являлись метеорологическими зондами с сигаретной контрабандой.

Как отметил Виткаускас, запуски начались 28 ноября около 19:00 (20:00 мск) и примерно с получасовым интервалом продолжались до 06:30 (07:30 мск) субботы. "Они целенаправленно запускались так, чтобы с учетом направления ветра оказаться в контрольной зоне столичного аэропорта", - утверждал Виткаускас.

Аэропорт был закрыт с 23:15 по местному времени (00:15 мск) до 07:00 (08:00 мск).