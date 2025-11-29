В Казахстане полностью завершили обновление ПО самолетов Airbus

АСТАНА, 29 ноября. /ТАСС/. Обновление программного обеспечения (ПО) самолетов Airbus полностью завершено в Казахстане, теперь воздушные суда соответствуют всем требованиям, сообщили в комитете гражданской авиации Минтранса республики.

"Согласно директиве компании Airbus от 28 ноября, на воздушных судах типа Airbus казахстанских авиакомпаний полностью завершено обновление программного обеспечения. На данный момент воздушные суда типа Airbus соответствуют всем требованиям, их эксплуатация продолжается в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Авиационная администрация Казахстана, техническо-инженерный состав авиакомпаний, аэропорты страны и комитет смогли оперативно провести все необходимые работы, тем самым обеспечив бесперебойное функционирование авиационных процессов и соблюдение высоких стандартов безопасности, также указано в сообщении.

По данным группы компаний Air Astana, обновление коснулось 38 самолетов Airbus в стране.

28 ноября европейский концерн Airbus сообщил, что выявил проблему пагубного воздействия солнечного излучения на данные, имеющие критически важное значение для управления полетами. Производитель проводит экстренное обновление программного обеспечения авиалайнеров серии A320.