Министры стран ОПЕК+ проведут встречу в онлайн-формате

На мероприятии планируется обсудить механизм оценки максимальных возможностей по добыче нефти

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Общая министерская встреча ОПЕК+ состоится 30 ноября в формате видеоконференции. На ней планируется обсудить механизм оценки максимальных возможностей по добыче нефти.

Встречи всех министров ОПЕК+ проводятся раз в полгода. Последняя такая встреча состоялась 28 мая.

За несколько дней до встречи источник ТАСС в одной из делегаций сообщал, что министры стран ОПЕК+ на встрече 30 ноября сконцентрируются на обсуждении механизма оценки максимальных возможностей по добыче нефти. В мае этого года по итогам встречи ОПЕК+ министры поручили секретариату ОПЕК разработать механизм оценки максимальных мощностей по добыче нефти в странах ОПЕК+, который будет использован для определения базовых уровней добычи по сделке на 2027 год.

Всего на 30 ноября запланированы четыре мероприятия: заседание стран ОПЕК, которое проводится также раз в полгода, заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (проводится раз в два месяца), министерская встреча ОПЕК+, а также встреча "восьмерки" ОПЕК+ (с марта эти встречи проводятся ежемесячно).

Сделка ОПЕК+

Сделка ОПЕК+ сейчас действует в рамках установленных на 2025 и 2026 годы квот на добычу нефти, а также добровольных сокращений, которых придерживаются только восемь стран альянса, включая крупнейших производителей - Россию и Саудовскую Аравию.

С начала 2024 года восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт) добровольно сокращали добычу нефти суммарно на 2,2 млн б/с. С апреля 2025 года эти страны начали постепенно возвращать на рынок сокращенные баррели, и в сентябре "восьмерка" ОПЕК+ полностью вышла из добровольных сокращений в 2,2 млн б/с, на год раньше изначального плана. С октября эти государства начали постепенно отказываться от сокращения добычи нефти на 1,65 млн б/с, согласовав ее увеличение на 137 тыс. б/с, такое же решение было принято и на ноябрь и декабрь 2025 года. При этом на I квартал 2026 г. на последнем заседании "восьмерка" ОПЕК+ договорилась приостановить дальнейшее наращивание добычи в связи с сезонностью.

За несколько дней до встречи агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что ОПЕК+ на заседаниях 30 ноября, вероятно, сохранит "заморозку" по наращиванию добычи на I квартал 2026 года и согласует механизм оценки максимальных возможностей.