Алиханов: автозаводы в Шушарах и Нижнем Новгороде перезапустят в 2026 году

Площадки получат юридически оформленное соглашение с новыми партнерами и приступят к перезапуску, отметил глава Минпромторга

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Автомобильные площадки в Шушарах (бывший завод Toyota) и Нижнем Новгороде (завод, где ранее собирали Volkswagen) планируют перезапустить в 2026 году, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Площадка в Шушарах и площадка в Нижнем Новгороде, которые, мы надеемся, в 2026 году получат уже юридически оформленное соглашение с новыми партнерами и приступят к перезапуску", - сказал он.

Ранее в интервью ТАСС министр сообщал, что почти все оставленные зарубежными инвесторами автозаводы сейчас работают, причем под руководством инвесторов из России, которые вместе с партнерами из дружественных стран взяли на себя обязательства по углублению локализации продукции.