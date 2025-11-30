ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Алиханов: автозаводы в Шушарах и Нижнем Новгороде перезапустят в 2026 году

Площадки получат юридически оформленное соглашение с новыми партнерами и приступят к перезапуску, отметил глава Минпромторга
21:02

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Автомобильные площадки в Шушарах (бывший завод Toyota) и Нижнем Новгороде (завод, где ранее собирали Volkswagen) планируют перезапустить в 2026 году, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Площадка в Шушарах и площадка в Нижнем Новгороде, которые, мы надеемся, в 2026 году получат уже юридически оформленное соглашение с новыми партнерами и приступят к перезапуску", - сказал он.

Ранее в интервью ТАСС министр сообщал, что почти все оставленные зарубежными инвесторами автозаводы сейчас работают, причем под руководством инвесторов из России, которые вместе с партнерами из дружественных стран взяли на себя обязательства по углублению локализации продукции. 

