АТОР: турпоток из КНР в РФ вырастет минимум на 30% после отмены виз

Директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин считает, что турпоток из Китая в Россию может увеличиться в два раза с учетом деловых поездок

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Туристический поток из Китая в Россию вырастет минимум на 30% в результате отмены виз для туристов из КНР, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Оценочно минимум на 30%, в первую очередь в приграничных регионах, в регионах Дальнего Востока", - сказала она.

Директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин сообщил ТАСС, что турпоток из Китая в Россию может увеличиться в два раза с учетом деловых поездок.

"В первую очередь китайских туристов привлекают крупные мегаполисы, включая Москву, Петербург и другие миллионники. Также спросом пользуются малые аутентичные города с богатой историей - Суздаль, Кострома. Интересны гражданам Китая и природные территории - Карелия, Мурманская область, Байкал", - рассказал эксперт.

Он также отметил, что введение безвиза для китайских туристов является долгожданной новостью для туристической отрасли РФ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Китая до 14 сентября 2026 года включительно смогут въезжать в РФ без виз для туристических и деловых поездок.