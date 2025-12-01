Airbus устранил уязвимость ПО из-за солнца почти у 6 тыс. самолетов A320

Осталось обновить менее 100 судов

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Европейский концерн Airbus модифицировал программное обеспечение (ПО) после выявления уязвимости из-за солнечного излучения почти в 6 тыс. самолетах модели A320. Об этом говорится в заявлении компании.

"Из примерно 6 тыс. потенциально затронутых этой проблемой самолетов подавляющее большинство уже получили необходимые модификации. Мы работаем с нашими клиентами-авиакомпаниями, чтобы помочь с обновлением менее чем 100 оставшихся самолетов, чтобы обеспечить их возвращение в эксплуатацию", - сообщили в компании.

Ранее в ноябре Аirbus сообщил, что выявил проблему пагубного воздействия солнечного излучения на данные, имеющие критически важное значение для управления полетами. Производитель сообщил о проведении экстренного обновления программного обеспечения авиалайнеров серии A320. Как сообщили в Росавиации, предварительный анализ директивы Airbus показал, что она не касается самолетов семейства Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями.