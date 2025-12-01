В РЖД допустили запуск спальных вагонов по ВСМ для ночных поездок на восток

Речь идет о направлении к Иркутску

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Компоновку поездов для высокоскоростной магистрали (ВСМ) в будущем предстоит доработать для ночного движения в восточном направлении РФ, считает глава холдинга Олег Белозеров.

"Есть еще следующий этап, стратегический - на восток, порядка 9 тыс. км", - сообщил он в программе "Картина мира с Михаилом Ковальчуком" на телеканале "Культура". Речь идет о направлении к Иркутску, добавил Белозеров.

По его словам, в поездах с сидячей компоновкой комфортное время в пути составляет около пяти часов. "Удобно ехать до пяти часов, когда ты сидишь. В моем понимании, нам еще предстоит доработать в том числе высокоскоростное ночное движение. Для того, чтобы не ту компоновку [использовать]", - отметил Белозеров. Речь может идти о спальной компоновке, подтвердил он.

Реализация проекта строительства первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

Железная дорога протяженностью около 700 км пройдет по территории шести субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек. Ожидается, что ежегодный пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию - на 2028 год.

Как сообщалось, предложения по следующим проектам высокоскоростной магистрали, которые будут созданы после завершения магистрали Москва - Санкт-Петербург, будут представлены весной 2026 года.