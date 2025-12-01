Сбербанк: расчеты между РФ и Индией в нацвалютах укрепили торговлю двух стран

Управляющий филиалом ПАО Сбербанк в Индии Иван Носов отметил, что АПК, энергоресурсы, IT, машиностроение, химическая промышленность и фармацевтика демонстрируют наиболее динамичный рост на российско-индийском рынке

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 декабря. /ТАСС/. Большинство расчетов между Индией и Россией происходит в национальных валютах, что усилило устойчивость торговли двух стран. Об этом заявил ТАСС управляющий филиалом ПАО Сбербанк в Индии Иван Носов.

"Большая часть расчетов между Россией и Индией уже происходит в нацвалютах. Это новая устойчивость торговых отношений между нашими странами", - указал он.

По его словам, агропромышленный комплекс, энергоресурсы, IT, машиностроение, химическая промышленность и фармацевтика демонстрируют наиболее динамичный рост на российско-индийском рынке.

Носов подчеркнул, что Сбер выступает проводником этого партнерства и предлагает быстрые и удобные решения. "Филиал Сбера в Индии активно развивает кредитование российских экспортеров и их индийских дочерних компаний в рупиях для поддержки роста продаж продукции российских производителей на индийском рынке. Мы также понимаем, как важна скорость для наших клиентов, и в 2025 году Сбер "разогнал" скорость платежей из РФ в Индию до нескольких минут", - отметил он.

Носов также напомнил о работе в Индии индийского приложения Cheq, которое дает возможность пополнить через СберБанк Онлайн электронный кошелек. "Возврат к привычному безналу - это то, чего очень не хватало клиентам в поездках в Индию. В тестовый период, еще до начала туристического сезона, около тысячи клиентов воспользовались этим решением, и уверен, что в разгар сезона их количество значительно вырастет", - отметил он.