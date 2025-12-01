В Пулкове ожидают увеличения числа рейсов из Китая с учетом отмены виз

Полеты в Чэнду и Пекин в зимний период могут стать ежедневными, считает директор по авиационной коммерции компании "Воздушные ворота Северной столицы" Асият Халваши

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Число рейсов, связывающих Санкт-Петербург с городами Китая, вырастет в 2026 году с учетом взаимной отмены виз с РФ, полеты в Чэнду и Пекин в зимний период могут стать ежедневными, спрос на эти направления есть. Такую оценку высказала на пресс-конференции в ТАСС директор по авиационной коммерции компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково) Асият Халваши.

"На сегодняшний день есть рейсы в Шанхай - это ежедневный рейс, если брать зиму, летом количество рейсов увеличивается; плюс у нас есть Пекин и Чэнду, где прекрасные панды. Количество рейсов вырастет. И я считаю, что, во-первых, Чэнду и Пекин тоже станут в зиму ежедневными, потому что спрос есть", - сказала Халваши на вопрос о возможном увеличении количества рейсов из КНР в Петербург в связи с отменой виз.

Она также указала на рост интереса к путешествиям в Петербург со стороны индивидуальных туристов в Китае и согласилась с прогнозом председателя комитета по предпринимательству в сфере туризма Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Александра Мусихина о том, что рост количества индивидуальных туристов из Китая, которые посетят Россию в 2026 году, с учетом отмены может составить до 50%.

Что касается группового туризма, изменение турпотока в количественном отношении будет менее значительными, считает Мусихин. "Я думаю, что рост все равно так или иначе будет. Возможно, что порядка 10-15%", - отметил эксперт в ходе пресс-конференции. "Если говорить о росте в целом, на самом деле, можно, думаю, говорить о таких цифрах, как порядка 40%", - заключил глава комитета петербургской ТПП.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Китая до 14 сентября 2026 года включительно смогут въезжать в РФ без виз для туристических и деловых поездок.