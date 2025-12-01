В России более 20 банков участвуют в пилоте цифрового рубля

Доступ к цифровому рублю постепенно становится массовым, отметила заместитель председателя ЦБ Зульфия Кахруманова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. В пилотном проекте цифрового рубля участвуют более 20 банков, проведено свыше 90 тыс. операций. Об этом сообщила заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова, выступая в Госдуме на слушаниях "О проекте Основных направлений развития финансового рынка на 2026 год и период 2027 и 2028 годов".

Читайте также

Больше, чем просто деньги. Что принесет цифровой рубль

"Мы постепенно и поэтапно расширяем состав участников пилота. В этом году совместно с Минфином и Федеральным казначейством провели тестовые запуски смарт-контрактов на базе цифрового рубля в Чувашии и Татарстане. Это позволяет отслеживать целевое использование бюджетных средств", - сказала она.

Она также отметила, что доступ к цифровому рублю постепенно становится массовым: биометрию для подключения к государственной системе можно сдать в более чем 180 банках, включая 8 тыс. отделений по всей стране.

"За последние годы мы вместе с правительством упростили процесс сбора биометрии и сделали его максимально удобным для граждан", - добавила зампред ЦБ.