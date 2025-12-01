Новосибирская компания реконструирует аэродром Барнаула за 2,9 млрд рублей

Работы должны быть завершены до 31 декабря 2027 года

БАРНАУЛ, 1 декабря. /ТАСС/. Победителем торгов на ремонт аэродрома в Барнауле с ценой контракта в 2,9 млрд рублей стала АО "Новосибирскавтодор". Соответствующая информация размещена на портале ЕИС "Закупки".

"Поставщик (подрядчик, исполнитель), с которым заключен контракт: акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор", - сообщается на портале.

Заказчиком выступает Федеральное государственное унитарное предприятие "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)". Сумма контракта составляет 2,9 млрд рублей. Согласно документации, работы должны быть завершены до 31 декабря 2027 года. Подрядчик должен провести земляные работы, разобрать аэродромные покрытия, отремонтировать разрушенные участки бетонного основания взлетно-посадочной полосы и другие работы.

АО "Новосибирскавтодор" является одной из ведущих дорожно-строительных компаний в Сибири.

Ранее компания "СДС-строй" подала жалобу на проведение данных торгов, утверждая, что "конкурсная документация содержит ряд противоречий, не позволяющих потенциальным участникам конкурса сформировать четкое понятие об условиях закупки". Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала жалобу частично обоснованной. Нарушение было выявлено в установлении противоречивых сроков выполнения работ.