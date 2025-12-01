Платежная система Wise заблокировала карты россиянам без европейского ВНЖ

Компания пояснила, что это связано с 19-м пакетом санкций, принятым ЕС в октябре

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. Британская платежная система Wise заблокировала карты своих пользователей из России и Белоруссии без европейского вида на жительство.

Читайте также

€800 млрд или 1,5 трлн: сколько Европа потеряла на антироссийских санкциях?

"Европейский союз недавно принял новый пакет санкций. В результате мы были вынуждены временно заблокировать карты Wise для наших пользователей из России и Белоруссии. Чтобы разблокировать эти карты, нам необходимо подтвердить гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) или Швейцарии", - говорится в заявлении компании со штаб-квартирой в Лондоне.

В Wise отметили, что у затронутых этой мерой пользователей будет время до 30 января 2026 года, чтобы подтвердить гражданство одной из стран ЕЭЗ или "вид на жительство или визовый документ, подтверждающий статус временного или постоянного резидентства в ЕЭЗ или Швейцарии".

Как отметили в компании, при отсутствии подобных подтверждений ограничения коснутся как физических, так и цифровых карт, но изменений в профиле пользователя не произойдет, и он сможет продолжать "отправлять, хранить, получать и конвертировать деньги".

Wise пояснила, что изменение связано с 19-м пакетом санкций, принятым Европейским союзом в октябре. "Новое постановление запрещает прямое или косвенное предоставление платежных услуг гражданам России/Белоруссии или физическим лицам, проживающим в России, а также юридическим лицам, организациям или органам, зарегистрированным в России", - сообщили в компании.