€800 млрд или 1,5 трлн: сколько Европа потеряла на антироссийских санкциях?

Игорь Гашков — о том, что никакая цифра убытков ЕС не окажется завышенной

23 ноября министр финансов США Скотт Бессент дал повод вспомнить об антироссийских санкциях. Политик излучал скепсис. "Европейцы говорят мне: "О, мы вводим наш 19-й пакет". На мой взгляд, если вы собираетесь делать что-то в 19-й раз, значит, вы провалились", — отчеканил Бессент. В финансовом мире это не вызывает сомнений. Европа не достигает своих целей в отношениях с Россией, зато регулярно несет потери. Вопрос в том, как надежнее их измерить.

Танго бумеранга

Один из способов это сделать — сравнить ожидавшееся с получившимся. В августе 2021 года Еврокомиссия опубликовала последний перед фронтальным обострением с Россией прогноз. Сбыться ему не было суждено. В 2022–2023 годах рост в Европейском союзе оказался на 1,9% ниже рассчитанного. В переводе на деньги это значит от €150 до 300 млрд упущенной выгоды.

Со статистической точки зрения импорт из России в ЕС сократился тогда на €91 млрд, а экспорт — на 48 млрд по сравнению с 2021 годом. От Европы это потребовало диверсификации. Часть ее товаров перенаправили на рынки США и Ближнего Востока, а из-за рубежа прибыли энергоносители, замещавшие российские. Их отличала неприятно высокая цена. Сжиженный природный газ из США стали продавать европейским потребителям в среднем на несколько десятков процентов (до ста) дороже российского трубопроводного, что неминуемо повлекло кризис стоимости жизни.

Его основной показатель — инфляцию — в ЕС ощутили на себе сразу же после разрыва экономических отношений с РФ. На пике в 2022 году она достигала 10–12%, а в среднем за первые годы превзошла прогноз осени 2021 года на 5,9%. Как следствие, потребительские расходы снизились, а дефициты возросли: чтобы смягчить стресс, правительства взяли на себя субсидирование стоимости электроэнергии — естественно, со своими потерями, потому что в большинстве случаев пришлось нарастить бюджетный дефицит.

Пикник на развалинах

В 2024–2025-м, когда инфляционный шок миновал, что осталось от негативного эффекта антироссийских санкций на Европу? Разрушение системы посильных по цене поставок. "Энергетическая система ЕС строилась на основании недорого стоившего российского трубопроводного газа, — пишет об этом сайт МВФ, — закупки его годами поддерживали цены на электричество низкими, а еще обеспечивали относительно одинаковый уровень стоимости для всех государств Евросоюза". По сведениям того же источника, уничтожение этой экосистемы продолжает давать о себе знать. "Компьютерное моделирование, проведенное сотрудниками МВФ, обнаруживает, что начиная с 2021 года скачок цен на энергоносители отнимает у ЕС 1% от ее потенциального роста на отрезке до 2027 года. В год это дает €200 млрд". Если умножить на четыре года, то минимальная оценка — 800 млрд, а если накинуть еще два, цифра возрастает до 1,2 трлн.

Из чего складываются эти числа? Большей частью за ними стоят сметы доходов и расходов энергоемких предприятий, чувствительных к перепадам цен на газ. В Европе это химическая промышленность, выплавка алюминия, стали, а следовательно, машиностроение, включая производство немецких автомобилей. Рост цен на сырье для них означает кризис рентабельности. Компаниям проще перенести производство за рубеж, к примеру в США, чем смириться с прочерком в доходах. В зоне риска — незаметные на первый взгляд, но критически значимые для экономики средние предприятия. В отличие от гигантов рынка, имеющих социальные обязательства, некрупный бизнес никому ничего не должен. Отъезд из Европы как альтернатива банкротству становится для него манящей перспективой.

На настроения и без того хмурых предпринимателей влияет непрерывная изменчивость энергетических цен. Это также следствие разрыва между Россией и Европой. По сравнению с 2010-ми годами перепады стоимости электричества возросли втрое — и, судя по всему, надолго прописались в повседневной жизни европейцев. Отказавшись от долгосрочных контрактов по закупке газа, страны ЕС приобретают его крупные партии на спотовом рынке, зависимом от конъюнктуры. Резкий атмосферный фронт или рост спроса в Азии вызывают ощущение дефицита и разгоняют цены. Теоретически Евросоюз мог бы заключить новые долгосрочные контракты — к примеру, с Катаром, переговоры об этом ведутся. Но на деле ЕС стремится сэкономить: в среднем покупать отдельными партиями дешевле. Это вынужденное решение, но житейски понятное. Старый Свет пробует сбить цены как может, за что, в свою очередь, сам платит: репутацией поставщиков товара по стабильной себестоимости. А что делать?

Парни с окраины

Сравнение данных прогноза осени 2021 года с реальностью обнаруживает, что потери стран Европейского союза от разрыва с Россией меняются в зависимости от их географического положения. В годы инфляционного кризиса с 2022-го по 2023-й разброс достигал 80%. При общем подорожании товаров и услуг на 5,9% в группе стран Центральной и Восточной Европы этот же показатель составил 8,1%, а у стран, граничащих с Россией или Украиной, уже 9,6%. На пограничье и сам экономический рост ослаб ощутимее: пока Европа в целом теряет по 1,1% от ожидавшихся показателей, на востоке отставание достигает 1,4–1,8%.

На практике это привело к экономическому вымиранию пограничья. Немецкий телеканал ZDF сделал репортаж в одном из таких переживших удар судьбы мест — Тохмаярви в Финляндии. По решению Хельсинки в окрестностях города строят стену — по официальной версии, чтобы защититься от потока нелегальных эмигрантов из Азии и Африки, которых могла бы попробовать переправить на Запад Россия. На деле укрепления отсекли местных жителей от туристов на автомобилях, останавливавшихся на пограничье, что подорвало индустрию гостеприимства. В разговорах с журналистами местные жалуются на потерю дешевой заправки в российской Карелии. На пограничье десятилетиями завязывались связи и соединялись судьбы: санкционная политика развела их по разные стороны кордона.

К югу от Тохмаярви, в Иматре — следы того же самого упадка. Ими заинтересовался Bloomberg. По данным экономической статистики, в бывшем приграничном курорте безработица выросла до 15%, превзойдя общенациональные показатели уже вдвое. Ежедневные потери от убывших надолго туристов исчисляются круглой цифрой: минус 1 млн евро. И это типично для переживающего депрессию региона: Южная Карелия, в которую входит Иматра, занимает в Финляндии первое место по росту безработицы среди молодежи: верный показатель безнадежности, которую перед лицом стены ощущает бизнес.

Прыжок в темноту

Как это ни парадоксально, но в обозримом будущем ЕС способен еще и нарастить и без того уже немалые потери от ссоры с русскими. Начиная с 2022 года страны Прибалтики и Скандинавии подталкивают Бельгию к конфискации счетов российского Центробанка у частной компании-депозитария Euroclear. Изъятые средства планируют передать коррумпированной администрации Зеленского. Россия подготовлена к этой угрозе и обещает Европе ответ: зеркальный. В собственность нашей страны при нежелательном развитии событий перейдут активы компаний из стран Запада на общую сумму в $266 млрд.

В начале 2024 года в спор о захвате чужих денег вмешалось заинтересованное лицо — наследник престола Саудовской Аравии принц Мухаммед бен Сальман. Как крупный инвестор в Европу, нефтяная монархия внимательно следит за попыткой отнять чужие средства: Эр-Рияд неформально пригрозил — в случае если это однажды случится — пересмотреть подход к вложению денег: взять и распродать европейские долговые облигации.

Что произойдет, если Саудовская Аравия начнет сбывать с рук долговые расписки потерявших ее доверие стран? В масштабах одного только этого королевства ущерб будет ограниченным: курс евро снизится, а доходность долгосрочных европейских облигаций возрастет (то есть платить придется больше) на 8–20 базисных пунктов. Хуже придется Евросоюзу, если почин Саудовской Аравии поддержат другие страны глобального Юга, а такой риск существует, ведь кража коснулась бы всех.

Сценарии подобного разрыва чрезвычайно разнообразны в зависимости от состава участников и тех активов европейского происхождения, которые они захотят сбросить. К примеру, при одновременной продаже долга только арабскими монархиями Залива европейская валюта обесценится на 3–5%. Куда хуже ей придется, если в дело вступит Китай: при продаже долговых обязательств уже им на сумму в €400 млрд обеспечена рецессия всей еврозоны в пределах 1,5–2,5%.

Дело, впрочем, не только в долгах. Экономический удар по ЕС нанес бы простой отказ от валюты евро — деевроизация, созвучная постепенному сокращению долларовых транзакций. Китай, Индия и другие страны глобального Юга накопили активы на сумму в €2–3 трлн. Часть из них депонирована, в том числе в Euroclear. Перевод даже 10% этих средств в другую валюту способен нанести удар финансовой системе Европы, который будет сказываться в течение десятилетий. Есть повод уже наконец остановиться и призадуматься.

