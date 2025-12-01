Авиавласти России не будут вводить запрет на полеты в Венесуэлу

Минтранс и Росавиация находятся в контакте с МИД России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российские авиавласти пока не планируют вводить запрет на полеты в Венесуэлу. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Минтранса РФ Николай Шестаков.

"Введение запретов со стороны авиационных властей России пока не планируется. Минтранс России и Росавиация находятся в контакте с МИД России", - сказал он.

По словам Шестакова, организованных туристов, отдыхающих на острове Маргарита, планово перевезет в Россию Nordwind Airlines на рейсе из Порламара в рамках согласованного расписания.

Как ранее сообщали ТАСС в аэропорту Пулково, 30 ноября пассажирский рейс авиакомпании Conviasa из Санкт-Петербурга в Каракас вылетел по маршруту - это был ближайший перелет из России в Венесуэлу после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о закрытии воздушного пространства над Боливарианской республикой.

"Conviasa не заявляла об отмене рейсов", - добавил представитель министерства.