Пассажиры задержавшегося "Сапсана" прибыли в Москву

Поезд прибыл в пункт назначения с задержкой в 185 минут

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Резервный поезд с пассажирами задержавшегося в Ленинградской области "Сапсана" прибыл в Москвы, следует из онлайн-табло РЖД.

Согласно онлайн-табло, "Сапсан" прибыл в пункт назначения в 03:55 мск с задержкой в 185 минут.

1 декабря на перегоне Тосно - Ушаки был задержан поезд №785 "Сапсан" из Санкт-Петербурга в Москву. Согласно расписанию, поезд отправляется из Петербурга в 20:50 мск. На Ленинградский вокзал в Москве он должен прибывать в 00:50 мск.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров. Ночью 2 декабря Резервный поезд с пассажирами задержавшегося "Сапсана" отправился со станции Ушаки в Ленинградской области в сторону Москвы.