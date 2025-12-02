FT: ЕЦБ не поддержит кредит Украине на €140 млрд за счет замороженных активов РФ

Европейский центральный банк пришел к выводу, что это предложение Еврокомиссии нарушает его мандат, передает газета

Редакция сайта ТАСС

Здание ЕЦБ © AP Photo/ Michael Probst

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался поддержать выплату Украине в размере €140 млрд, что подрывает план ЕС по привлечению так называемого репарационного кредита за счет замороженных активов России. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам собеседников из числа официальных лиц, ЕЦБ пришел к выводу, что предложение Еврокомиссии (ЕК) нарушает его мандат. Согласно плану Еврокомиссии, страны ЕС предоставят государственные гарантии, чтобы разделить риски по погашению кредита в размере €140 млрд, поясняет газета. Представители ЕК признали, что члены сообщества не смогут быстро привлечь средства в чрезвычайной ситуации, а это может оказать давление на рынки, пишет издание.

Как указали собеседники FT, чиновники обратились к ЕЦБ с вопросом о возможности его выступления в роли кредитора последней инстанции для банка Euroclear, кредитного подразделения бельгийского депозитария, с целью предотвращения возможного кризиса ликвидности. Представители ЕЦБ уведомили Еврокомиссию, что такой сценарий невозможен.

Внутренний анализ ЕЦБ показал, что предложенный механизм фактически эквивалентен прямому финансированию правительств, поскольку центральный банк в этом случае будет покрывать финансовые обязательства государств-членов. Такая практика запрещена договорами ЕС, так как может привести к высокой инфляции и подрыву доверия к центральному банку, отмечает Financial Times.

Страны ЕС продолжают обсуждать пути дальнейшего финансирования Украины, в том числе возможность использования для этой цели замороженных на Западе российских активов. Бельгия заблокировала на саммите ЕС 23 октября план ЕК по экспроприации активов РФ под видом предоставления Украине так называемого репарационного кредита, опасаясь ответных мер Москвы и требуя от стран ЕС юридических гарантий, что финансовые потери Бельгии будут распределены по всем странам блока. Решение этого вопроса было отложено до саммита ЕС в декабре, а Еврокомиссия получила указание подготовить различные варианты кредитования Украины на 2026-2027 годы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявляла, что любые конфискационные инициативы Евросоюза в отношении российских активов повлекут гарантированный болезненный ответ.