ВТБ: сбережения россиян в банках в 2026 году превысят 73 трлн рублей

Показатель увеличится на 11%

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российский рынок сбережений, по оценке ВТБ, вырастет в 2026 году на 11%, превысив отметку в 73 трлн рублей. Об этом журналистам на полях инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" заявил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

"В следующем году рынок сбережений продолжит движение вверх, хотя и более умеренными темпами. По оценке ВТБ, темпы роста составят около 11%, однако могут варьироваться в зависимости от интенсивности планов ЦБ по смягчению ДКП. Если инфляционное давление упадет, это отразится и на ключевой ставке, и на ставках по вкладам", - сказал он, уточнив, что объем рынка превысит 73 трлн рублей.

При этом подавляющую часть сбережений россияне продолжают хранить в рублях. Согласно прогнозу ВТБ, рублевая доля по итогам 2025 года увеличится еще на 1-2 процентных пункта и дойдет до 95%.

"Высокие ставки - мощный стимул, который обеспечил рынку сбережений рекордный рост за последние два года, и в следующем году он продолжится двузначными темпами. Доминирование сохранят краткосрочные депозиты. Один из ключевых трендов, который усилится в следующем году, развитие персонализации и персонализированных предложений", - добавил Охорзин.

