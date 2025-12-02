ВТБ прогнозирует рост объема международных переводов клиентов-физлиц

Старший вице-президент банка Алексей Охорзин отметил, что в 2026 году объем трансграничных переводов может вырасти в два раза

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Объем трансграничных переводов клиентов-физлиц ВТБ может вырасти в два раза в 2026 году. Такое прогноз дал журналистам в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса банка Алексей Охорзин.

"Уверенная динамика трансграничных переводов подтверждает востребованность наших сервисов, и мы создаем все условия для ее дальнейшего роста. Прогноз по удвоению объемов в 2026 году - это амбициозная, но абсолютно достижимая цель, основанная на текущих темпах и наших планах по масштабированию международных расчетов для россиян", - сказал Охорзин.

Как уточнили в банке, за 11 месяцев этого года розничные клиенты ВТБ провели более 9 млн трансграничных переводов в зарубежные страны, что в пять раз больше, чем за аналогичный период 2024 года. Объем операций вырос в 5,5 раза.

В пресс-службе отметили, что основные цели переводов - помощь родным и близким, оплата зарубежных сервисов, покупка товаров и услуг, а также перевод денег на свой зарубежный счет для путешествий и пополнения кошельков. Чаще всего пользователи совершают транзакции в Таджикистан, Узбекистан, Киргизию, Беларусь, Казахстан. Средний чек одной транзакции составляет 26 тыс. рублей, каждый клиент совершает три операции в месяц.

ТАСС выступает информационным партнером инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".