В аэропортах Краснодара и Сочи задерживаются 12 рейсов

Ушедшие ранее из-за ограничений на запасные аэродромы самолеты вернулись в Сочи

КРАСНОДАР, 2 декабря. /ТАСС/. Вылет и прилет 11 рейсов задерживается в аэропорту Краснодара, следует из данных онлайн-табло. В Сочи задержан один рейс, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта города-курорта.

В Краснодаре на вылет 2 декабря задержаны рейсы в Наманган (Узбекистан), Москву, Екатеринбург и Стамбул (Турция). А на прилет - в Наманган (Узбекистан), Красноярск, Екатеринбург, два рейса в Москву, еще по одному в Анталью и Стамбул (Турция).

Ушедшие ранее из-за ограничений Росавиации на запасные аэродромы самолеты вернулись в Сочи. "Один рейс задержан более чем на 2 часа", - уточнили ТАСС в аэропорту Сочи.

Ранее Росавиация сообщала о введении дополнительных временных ограничений в международном аэропорту Краснодара на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов. Они были сняты в 07:18 мск 2 декабря. Также временные ограничения были введены накануне, вечером 1 декабря, в аэропорту Сочи. Их сняли 1 декабря в 23:45 мск.