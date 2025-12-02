Первый зампред ВТБ Пьянов предложил альтернативу плавающему курсу рубля

Речь идет о плавающем валютном коридоре

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов в преддверии 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" опубликовал в РБК пьесу в одном действии по мотивам Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь", сюжет которой затрагивает в том числе проблему курсообразования рубля.

Пьянов подчеркнул необходимость признать существующую проблему курсообразования рубля. "За последние 15 лет не помню другого такого момента, чтобы бизнес был так широко и глубоко уверен, что "курс ненастоящий". Все внешние торговые партнеры страны - [Персидский] залив, Китай, Индия - имеют или фиксированный валютный курс, или валютный курс с "сильным подруливанием". Ставим вопрос - по-прежнему ли правильна модель плавающего курса рубля в новых макроэкономических реалиях? Возможная альтернативная конфигурация - плавающий валютный коридор", - пояснил первый заместитель президента - председателя правления банка, слова которого приводятся в публикации РБК.

В пьесе курс рубля также называется "безумными качелями".

Инвестиционный форум "Россия зовет!" пройдет в Москве 2-3 декабря. В этом году ВТБ обновил формат: впервые форум прошел в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре.

