Песков: почти весь товарооборот России и Индии осуществляется в нацвалютах

Это позволяет защищать торговлю, сотрудничество и суверенитет обеих стран от внешнего влияния, заявил пресс-секретарь российского президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА/НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Товарооборот Индии и России почти в полном объеме осуществляется в национальных валютах, что позволяет защищать торговлю, сотрудничество и суверенитет обеих стран от внешнего влияния. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита России и Индии в Нью-Дели.

"Нам необходимо организовать наш товарооборот и наше торговое взаимодействие таким образом, чтобы на них не влияли третьи страны. Практически весь объем наших торговых отношений оплачивается в национальных валютах. Это очень важно, потому что таким образом мы защищаем нашу торговлю, суверенитет обеих стран, России и Индии, и наше торговое сотрудничество", - подчеркнул Песков.