Мирный план Трампа и ситуация с российскими активами. Заявления Пескова индийским СМИ
Редакция сайта ТАСС
10:11
Подготовленные администрацией президента США Дональда Трампа предложения по урегулированию на Украине - хорошая основа для будущих финальных договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита России и Индии в Нью-Дели.
Он также отметил, что европейцы хотят просто украсть российские деньги и потратить их на поддержку "военной машины" Киева.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Об отношениях с Индией
- Россия продолжает оставаться "важнейшим поставщиком энергоносителей в Индию" по конкурентоспособным ценам: "И мы не сомневаемся, что эта торговля приносит огромную пользу Индии и одновременно взаимовыгодна".
- Двусторонние отношения России и Индии базируются "на глубоком историческом опыте взаимопонимания, партнерства и общего видения мировых событий и мировой системы, основанной на международном праве, верховенстве закона и способности учитывать интересы друг друга".
- Россия в отношениях с Индией сосредоточена на развитии двустороннего сотрудничества, защищенного от вмешательства извне: "Что нас беспокоит, так это то, как мы собираемся продолжать и увеличивать объем нашего двустороннего бизнеса с Индией, не позволяя никому вмешиваться в это. И это обязательно будет обсуждаться".
- Почти весь товарооборот России и Индии осуществляется в нацвалютах: "Это очень важно, потому что таким образом мы защищаем нашу торговлю, суверенитет обеих стран, России и Индии, и наше торговое сотрудничество".
- Кремль рассчитывает, что визит президента России Владимира Путина в Индию "будет успешным".
- Россия рассчитывает наращивать импорт из Индии, сейчас в торговле двух стран есть дисбаланс: "Мы знаем, что наши индийские друзья обеспокоены этим. Кстати, мы совместно ищем возможности увеличения импорта из Индии в Россию. Мы хотим больше закупать в Индии".
- Россия "надеется на продолжение" сотрудничества с Индией в проектах в атомной сфере.
Об украинском урегулировании
- Россия "высоко ценит" позицию Индии по украинскому урегулированию и готовность Нью-Дели содействовать поиску мира.
- То, что европейцы не хотят слушать Россию по теме Украины и диалог отсутствует, является проблемой: "Мы не общаемся с европейцами. У нас нет диалога, ни одного слова. Так как же можно узнать позицию своих коллег по такой сложной проблеме, если вы не общаетесь друг с другом? Это наша самая большая проблема".
- Страны Европы говорят о войне "до последнего украинца", пока администрация Трампа "прилагает огромные усилия" по урегулированию на Украине.
- Россия хочет мира, но ее озабоченности должны быть приняты во внимание.
- Россия открыта для мирных переговоров, но цели, поставленные в начале спецоперации, должны быть достигнуты: "Мы должны достичь наших целей, и мы должны устранить первоначальные причины военной операции, которую мы начали".
- Соглашение по украинскому урегулированию должно предусматривать устранение причин спецоперации: "Мы хотим мира. Почему мы не заключаем немедленно мирное соглашение? Это очень сложно. У решения нашего президента о начале специальной военной операции были первопричины. И сначала мы должны договориться таким образом, чтобы устранить эти первопричины".
О плане Трампа
- Посредничество США по Украине "очень эффективно".
- Мирный план Трампа создает хорошую основу для договоренностей по Украине: "План Трампа - очень хорошая основа для этого, и мы надеемся, что сможем придерживаться этой основы".
О встрече Путина и Уиткоффа
- Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа в Москве должна начаться "примерно через пять часов".
О российских активах
- Европейцы хотят просто украсть российские деньги и потратить их на поддержку "военной машины" Киева: "Они [европейцы] обсуждают возможность кражи российских активов, которые остаются заблокированными в Европе. Это больше, чем 200 млрд долларов".
Об утверждениях европейских политиков
- Утверждения европейских политиков о российской угрозе являются нонсенсом: "Они [европейские политики] говорят, что боятся России, что Россия опасна для Европы. Но это нонсенс".
О долларе и национальных валютах
- Национальные валюты все активнее используются в мировой торговле, тогда как доля доллара неуклонно снижается: "Это не быстрая, но очень устойчивая тенденция, которая сохранится в ближайшие годы".
- Россия вместе другими странами думает над разработкой альтернативных платежных систем: "Мы продолжаем вместе думать о том, как нам создать двусторонние или многосторонние системы, которые могли бы стать альтернативой системам, которые могут быть использованы в качестве политического инструмента для оказания давления на те или иные страны".
О санкциях
- Россия остается открытой к иностранным инвестициям, и бизнес из разных стран заинтересован в этом, несмотря на санкции.