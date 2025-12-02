Статья

Мирный план Трампа и ситуация с российскими активами. Заявления Пескова индийским СМИ

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Подготовленные администрацией президента США Дональда Трампа предложения по урегулированию на Украине - хорошая основа для будущих финальных договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита России и Индии в Нью-Дели.

Он также отметил, что европейцы хотят просто украсть российские деньги и потратить их на поддержку "военной машины" Киева.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

Об отношениях с Индией

Россия продолжает оставаться "важнейшим поставщиком энергоносителей в Индию" по конкурентоспособным ценам: "И мы не сомневаемся, что эта торговля приносит огромную пользу Индии и одновременно взаимовыгодна".

Двусторонние отношения России и Индии базируются "на глубоком историческом опыте взаимопонимания, партнерства и общего видения мировых событий и мировой системы, основанной на международном праве, верховенстве закона и способности учитывать интересы друг друга".

Россия в отношениях с Индией сосредоточена на развитии двустороннего сотрудничества, защищенного от вмешательства извне: "Что нас беспокоит, так это то, как мы собираемся продолжать и увеличивать объем нашего двустороннего бизнеса с Индией, не позволяя никому вмешиваться в это. И это обязательно будет обсуждаться".

Почти весь товарооборот России и Индии осуществляется в нацвалютах: "Это очень важно, потому что таким образом мы защищаем нашу торговлю, суверенитет обеих стран, России и Индии, и наше торговое сотрудничество".

Кремль рассчитывает, что визит президента России Владимира Путина в Индию "будет успешным".

Россия рассчитывает наращивать импорт из Индии, сейчас в торговле двух стран есть дисбаланс: "Мы знаем, что наши индийские друзья обеспокоены этим. Кстати, мы совместно ищем возможности увеличения импорта из Индии в Россию. Мы хотим больше закупать в Индии".

Россия "надеется на продолжение" сотрудничества с Индией в проектах в атомной сфере.

Об украинском урегулировании

Россия "высоко ценит" позицию Индии по украинскому урегулированию и готовность Нью-Дели содействовать поиску мира.

То, что европейцы не хотят слушать Россию по теме Украины и диалог отсутствует, является проблемой: "Мы не общаемся с европейцами. У нас нет диалога, ни одного слова. Так как же можно узнать позицию своих коллег по такой сложной проблеме, если вы не общаетесь друг с другом? Это наша самая большая проблема".

Страны Европы говорят о войне "до последнего украинца", пока администрация Трампа "прилагает огромные усилия" по урегулированию на Украине.

Россия хочет мира, но ее озабоченности должны быть приняты во внимание.

Россия открыта для мирных переговоров, но цели, поставленные в начале спецоперации, должны быть достигнуты: "Мы должны достичь наших целей, и мы должны устранить первоначальные причины военной операции, которую мы начали".

Соглашение по украинскому урегулированию должно предусматривать устранение причин спецоперации: "Мы хотим мира. Почему мы не заключаем немедленно мирное соглашение? Это очень сложно. У решения нашего президента о начале специальной военной операции были первопричины. И сначала мы должны договориться таким образом, чтобы устранить эти первопричины".

О плане Трампа

Посредничество США по Украине "очень эффективно".

Мирный план Трампа создает хорошую основу для договоренностей по Украине: "План Трампа - очень хорошая основа для этого, и мы надеемся, что сможем придерживаться этой основы".

О встрече Путина и Уиткоффа

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа в Москве должна начаться "примерно через пять часов".

О российских активах

Европейцы хотят просто украсть российские деньги и потратить их на поддержку "военной машины" Киева: "Они [европейцы] обсуждают возможность кражи российских активов, которые остаются заблокированными в Европе. Это больше, чем 200 млрд долларов".

Об утверждениях европейских политиков

Утверждения европейских политиков о российской угрозе являются нонсенсом: "Они [европейские политики] говорят, что боятся России, что Россия опасна для Европы. Но это нонсенс".

О долларе и национальных валютах

Национальные валюты все активнее используются в мировой торговле, тогда как доля доллара неуклонно снижается: "Это не быстрая, но очень устойчивая тенденция, которая сохранится в ближайшие годы".

Россия вместе другими странами думает над разработкой альтернативных платежных систем: "Мы продолжаем вместе думать о том, как нам создать двусторонние или многосторонние системы, которые могли бы стать альтернативой системам, которые могут быть использованы в качестве политического инструмента для оказания давления на те или иные страны".

О санкциях