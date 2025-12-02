Песков: Россия остается открытой для иностранных инвесторов

РФ готова создавать максимально благоприятные условия для инвестиций, поступающих из-за рубежа, отметил пресс-секретарь российского лидера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА/НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Россия, несмотря на санкции, остается открытой для зарубежных инвестиций, и бизнес из разных стран заинтересован в сотрудничестве с ней, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы заинтересованы в иностранных инвестициях. Россия продолжает оставаться открытой страной для иностранных инвестиций. И мы готовы создавать максимально благоприятные условия для инвестиций, поступающих из-за рубежа, в том числе из Индии", - сказал он на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита России и Индии в Нью-Дели.

Песков добавил, что сейчас приходится "сталкиваться с трудностями из-за санкций". "Но индийский бизнес, как и бизнес многих других стран, по-прежнему проявляет большой интерес к нашей экономике. Индийские бизнесмены сохраняют присутствие на российском рынке, несмотря на все санкции, - добавил представитель Кремля. - Бизнесмены продолжают работать здесь и извлекают выгоду из своего присутствия здесь. Они зарабатывают деньги, и зарабатывают хорошие деньги. Российский рынок может быть очень интересен для индийских бизнесменов и индийских инвесторов".