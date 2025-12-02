Кремль ценит позицию Индии по украинскому урегулированию
Редакция сайта ТАСС
08:45
обновлено 08:57
МОСКВА/НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Москва ценит позицию Нью-Дели по урегулированию конфликта вокруг Украины и готовностью Индии содействовать поиску мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ в преддверии российско-индийского саммита в Нью-Дели.
"Мы высоко ценим позицию Индии в отношении украинского урегулирования и украинского вопроса. Мы высоко ценим готовность Нью-Дели внести свой вклад в поиск мирного решения этого очень сложного конфликта. Мы уважаем позицию премьер-министра [Индии Нарендры] Моди и возможность обмена информацией из первых рук между ним и нашим президентом и надеемся, что эта практика будет продолжена", - отметил представитель Кремля.