Кремль ценит позицию Индии по украинскому урегулированию

Россия уважает позицию премьер-министра Нарендры Моди, отметил пресс-секретарь президента

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА/НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Москва ценит позицию Нью-Дели по урегулированию конфликта вокруг Украины и готовностью Индии содействовать поиску мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ в преддверии российско-индийского саммита в Нью-Дели.

"Мы высоко ценим позицию Индии в отношении украинского урегулирования и украинского вопроса. Мы высоко ценим готовность Нью-Дели внести свой вклад в поиск мирного решения этого очень сложного конфликта. Мы уважаем позицию премьер-министра [Индии Нарендры] Моди и возможность обмена информацией из первых рук между ним и нашим президентом и надеемся, что эта практика будет продолжена", - отметил представитель Кремля.