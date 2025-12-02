Песков назвал проблемой, что европейцы не хотят слушать Россию по теме Украины

При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что с Индией есть взаимопонимание по этому вопросу

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА/НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал проблемой отсутствие диалога с европейской стороной по теме украинского урегулирования и нежелание европейцев слушать Россию по этому вопросу. Об этом представитель Кремля заявил на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита России и Индии в Нью-Дели.

"Мы не общаемся с европейцами. У нас нет диалога, ни одного слова. Так как же можно узнать позицию своих коллег по такой сложной проблеме, если вы не общаетесь друг с другом? Это наша самая большая проблема", - сказал он, подчеркнув, что "с Индией все наоборот".

"Индия нас слышит, есть взаимопонимание. Мы это ценим", - добавил Песков.