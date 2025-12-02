Песков: Россия рассчитывает наращивать импорт из Индии

Представитель Кремля отметил, что в торговле стран есть дисбаланс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА/НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает наращивать импорт из Индии, сейчас в торговле двух стран есть дисбаланс. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В нашей торговле наблюдается реальный дисбаланс. Мы осознаем это. Мы продаем Индии гораздо больше, чем покупаем. Мы знаем, что наши индийские друзья обеспокоены этим. Кстати, мы совместно ищем возможности увеличения импорта из Индии в Россию. Мы хотим больше закупать в Индии", - указал он, отвечая на вопросы на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита России и Индии в Нью-Дели.

Он обратил внимание, что в рамках предстоящего визита президента РФ в Нью-Дели состоится Российско-индийский форум. "Это мероприятие будет направлено на обсуждение возможностей увеличения импорта из Индии в Россию", - пояснил представитель Кремля.

Песков добавил, что бизнесмены будут обсуждать развитие торговли товарами, услугами, инвестиционное сотрудничество, которое бы способствовало этому. "Мы знаем об этой проблеме, и мы знаем об обеспокоенности Индии в этом смысле. Я не сомневаюсь, что этот вопрос будет поднят нашими индийскими друзьями во время визита", - заключил пресс-секретарь президента РФ.