Песков: Россия обсудит с Индией защиту отношений от вмешательства извне
08:50
МОСКВА/НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Россия в отношениях с Индией сосредоточена на развитии двустороннего сотрудничества, защищенного от вмешательства извне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Тарифы между Индией и Соединенными Штатами - это, скорее, вопрос двусторонних отношений между Индией и Соединенными Штатами. Что нас беспокоит, так это то, как мы собираемся продолжать и увеличивать объем нашего двустороннего бизнеса с Индией, не позволяя никому вмешиваться в это. И это обязательно будет обсуждаться", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита России и Индии в Нью-Дели.