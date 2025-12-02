Bloomberg: Европа рискует остаться без редкоземельных металлов для ВПК

Агентство отмечает, что из-за ограничений со стороны КНР, ЕС вынужден конкурировать с США на рынках редкоземов за пределами Китая

Редакция сайта ТАСС

© Bernd Lauter/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Европа через несколько месяцев может столкнуться с дефицитом редкоземельных металлов, необходимых для оборонной промышленности. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Редкоземельные металлы используются в производстве компонентов военной техники, включая истребители, датчики и беспилотники. Китай контролирует значительную долю этих ресурсов и ранее ввел ограничение на продажу редкоземельных металлов оборонным компаниям. Теперь ЕС вынужден конкурировать с США на рынках редкоземельных металлов за пределами КНР.

"Если мы посмотрим, сколько времени в среднем нужно, чтобы продать, скажем, тонну тербия европейскому партнеру, то это три-четыре недели, а с американцами срок составляет три-четыре дня", - заявил финансовый директор трейдерской компании Noble Elements Тим Боргшульте.

Старший менеджер немецкой трейдинговой компании Tradium Ян Гизе считает, что американцы "более творчески" применяют знания о цепочках поставок. "Американцы осознают, насколько это срочно, у них есть финансовая мощь. Люди, которые принимают решения, обладают полномочиями и опытом. Европе всего этого сильно не хватает", - сказал Гизе.

Глава Федерации оборонной промышленности и безопасности Германии Ганс-Кристоф Атцподен заявил, что в Европе есть залежи редкоземельных металлов, но нет собственных мощностей для их переработки. Ранее европейские компании отправляли материалы на переработку в Китай.

25 октября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новой инициативе по снижению зависимости ЕС от поставок критически важного сырья из КНР. По ее словам, Брюссель собирается компенсировать разрыв этих поставок путем укрепления контактов с Австралией, Казахстаном, Канадой, Узбекистаном, Украиной и Чили.