Фон дер Ляйен заявила об инициативе по снижению зависимости ЕС от сырья из КНР

В рамках инициативы предполагается расширить партнерство в области поставок и переработки сырья с такими государствами, как Австралия, Казахстан, Канада, Узбекистан, Украина и Чили

Редакция сайта ТАСС

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен © AP Photo/ Jean-Francois Badias

БЕРЛИН, 25 октября. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о реализации новой инициативы по снижению зависимости ЕС от поставок критически важного сырья из Китая.

"Цель заключается в обеспечении доступа к альтернативным источникам критически важного сырья для нашей европейской промышленности на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу", - сообщила она на конференции Berlin Global Dialogue в Берлине. Новый проект будет носить название RESourceEU по аналогии с REPowerEU - программой, направленной на прекращение зависимости ЕС от российского газа.

Конкретно в рамках инициативы, по словам фон дер Ляйен, предполагается расширить партнерство в области поставок и переработки сырья с такими государствами, как Австралия, Казахстан, Канада, Узбекистан, Украина и Чили. "Мы сосредоточим наше внимание на всем - от совместных закупок до создания запасов. Мы будем способствовать инвестициям в стратегические проекты по производству и переработке критически важного сырья здесь, в ЕС", - сказала глава Еврокомиссии.

9 октября Минкоммерции КНР опубликовало несколько документов об ужесточении мер контроля в отношении экспорта редкоземельных металлов, связанных с ними технологий и оборудования для их добычи. Для осуществления поставок теперь нужно получать специальную лицензию. Это вызвало недовольство в США и Евросоюзе. На саммите ЕС 23 октября президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал ввести против Китая "жесточайшие санкции", если он не ослабит меры экспортного контроля в отношении редкоземельных металлов, необходимых для европейской зеленой и военной промышленности.