Costco подала в суд на администрацию Трампа из-за пошлин

Аналогичные иски в Суд по международной торговле США также направили Revlon, EssilorLuxottica, Bumble Bee Foods, Kawasaki Motors и Yokohama Tire

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Крупнейшая в мире американская сеть клубных оптовых гипермаркетов Costco Wholesale подала иск к администрации президента США Дональда Трампа с требованием вернуть ей в полном объеме издержки от введенных Соединенными Штатами торговых пошлин. По данным телеканала NBC, иск был передан в Суд по международной торговле США.

Компания требует "полного возврата" уплаченных ею средств в связи с решением администрации Трампа о введении тарифов в отношении разных стран. Иск связан с тем, что Верховный суд США может признать незаконными большинство этих тарифов.

Как отмечает NBC, аналогичные иски в Суд по международной торговле США также направили компании Revlon, EssilorLuxottica, Bumble Bee Foods, Kawasaki Motors и Yokohama Tire.

По итогам состоявшихся 5 ноября в Верховном суде США первых слушаний по делу о пошлинах, газета The Washington Post сообщала, что некоторые судьи выразили сомнения относительно их законности. Разбирательство было начато в связи с тем, что группа представителей бизнеса подала иск к властям США, заявив, что тарифы незаконны и наносят ущерб их компаниям. 29 августа апелляционный суд в федеральном округе Колумбия признал, что Трамп не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных им пошлин. Администрация Трампа 4 сентября обратилась в Верховный суд с просьбой отменить упомянутое постановление.

Американский лидер ранее предупредил, что отмена введенных им пошлин грозит стране убытками более $3 трлн. Трамп убежден, что это стало бы настоящей угрозой для национальной безопасности и оказало бы разрушительное влияние на будущее страны.