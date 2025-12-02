В Минтрансе рассказали о перспективах авиасообщения с Саудовской Аравией

Российские перевозчики могут летать в такие города, как Эр-Рияд, Джидда и Даммам, напомнили в министерстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. В Минтрансе РФ рассказали о перспективах развития авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией.

"Сотрудничество в области воздушного сообщения между Россией и Саудовской Аравией осуществляется на основе межправительственного Соглашения о воздушном сообщении и последующих договоренностей авиационных властей. Действующая нормативная база дает авиакомпаниям обеих стран широкие возможности для расширения географии полетов", - сообщили в пресс-службе министерства.

Так, российские перевозчики могут летать в такие города, как Эр-Рияд, Джидда и Даммам, Саудовские - в Москву, Санкт-Петербург и еще один город. На каждой паре городов возможно выполнять до 14 рейсов в неделю, уточнили в Минтрансе.

Кроме того, авиакомпании сторон могут заключать коммерческие соглашения, например код-шеринг.

"Таким образом созданы все условия для наращивания кол-ва рейсов для обеих сторон", - подытожили в министерстве.

При этом в Минтрансе добавили, что конкретные планы по открытию рейсов должны оцениваться авиакомпаниями на основе анализа спроса и с учетом работы туроператоров по подготовке тур пакетов для граждан обеих стран.

"Со стороны Минтранса России отмечаем, что мы всегда поддерживаем расширение полетов, при условии что это отвечает интересам российской стороны: граждан, авиакомпаний, аэропортов", - отметили в пресс-службе министерства.

Ранее вице-премьер РФ, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Саудовской Аравии Александр Новак сообщил, что Россия рассчитывает, что российские авиакомпании скоро смогут начать совершать прямые рейсы в Саудовскую Аравию. РФ и Саудовская Аравия в ближайшее время проработают возможность запуска прямых рейсов двух-трех российских авиакомпаний, а также о расширении направлений полетов.