Песков сообщил об обсуждении РФ и Индией соглашения о трудовой миграции

Пресс-секретарь президента РФ надеется, что в ходе российско-индийского саммита в Нью-Дели по этому вопросу будет достигнут прогресс

МОСКВА/НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Соглашение о мобильности рабочей силы между Россией и Индией сейчас находится в стадии обсуждения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ в преддверии российско-индийского саммита в Нью-Дели.

"Это соглашение [о мобильности рабочей силы] находится в стадии обсуждения. Мы надеемся, что в ходе визита будет достигнут прогресс. Соответствующие министры в обеих странах ведут переговоры. Для нас это очень важный вопрос. И, поверьте мне, мы проявляем к этому вопросу должный интерес", - подчеркнул Песков.

О том, что Россия и Индия готовят к подписанию соглашение о мобильности рабочей силы на предстоящем в декабре российско-индийском саммите, ранее сообщила газета The Economic Times. По данным издания, документ будет способствовать увеличению числа индийцев в России в ближайшие годы.