Песков: Россия находит способы не допустить снижения объемов поставок нефти

Пресс-секретарь президента РФ при этом допустил, что в течение короткого времени могут быть незначительные спады объемов

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА/НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Россия находит способы не допустить снижения объемов торговли нефтью в условиях санкций против ее энергетического сектора. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита РФ и Индии в Нью-Дели.

Читайте также

Мирный план Трампа и ситуация с российскими активами. Заявления Пескова индийским СМИ

"Существуют санкции против российских компаний, против сектора нефтедобычи. Но тем не менее мы находим способы не допустить снижения объемов торговли", - сказал он.

При этом Песков допустил, что в течение короткого времени могут быть незначительные спады объемов. "Некоторые компании снижают объемы закупок. Некоторые компании увеличивают закупки. Система очень гибкая и очень живо и очень тонко реагирует на дополнительное давление со стороны третьих стран", - пояснил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что санкции в отношении РФ являются незаконными. "Все эти ограничения мы не признаем. И поэтому мы делаем все возможное, чтобы обеспечить продолжение нашей торговли. И, кстати, чтобы обеспечить нашим покупателям возможность гарантированных поставок нефти и нефтепродуктов. И мы справляемся с этим довольно успешно", - добавил Песков.

О санкциях в отношении России

Министерство финансов США 22 октября объявило о введении рестрикций против компаний "Роснефть" и "Лукойл". Вместе с тем оно опубликовало тогда ряд генеральных лицензий. Согласно этим документам, до 21 ноября разрешалось проведение с компаниями и подконтрольными им структурами некоторых операций, направленных на прекращение взаимодействия с ними. Позднее финансовое ведомство продлило с 21 ноября до 13 декабря действие лицензий, которые разрешают проводить с "Лукойлом" некоторые операции, касающиеся зарубежных активов компании.

В октябре Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России. В него входит запрет на банковские транзакции с рядом российских банков, на экспорт в Россию десятков категорий европейских товаров, на закупки СПГ и на оказание туристических услуг европейским гражданам, желающим посетить РФ, а также ограничения на перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза. Санкции введены против 117 иностранных танкеров, перевозящих российскую нефть по рыночным ценам, несмотря на попытки ЕС и Группы семи установить "потолки цен". В черный список ЕС внесены еще свыше 60 физических лиц и предприятий из России и дружественных ей государств.