Porsche отмечает небольшой рост обращений о проблемах при запуске двигателя

В ООО "Порше Руссланд" считают, что проблема не связана с конструктивными особенностями автомобилей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Незначительное увеличение числа обращений владельцев Porsche в официальные дилерские центры наблюдается в связи с проблемами, связанными с запуском двигателя, сообщил ТАСС официальный представитель Porsche в России ООО "Порше Руссланд".

"ООО "Порше Руссланд" сообщает, что в последние дни наблюдается незначительное увеличение количества обращений владельцев автомобилей Porsche в официальные дилерские центры в связи с проблемами, связанными с запуском двигателя", - сказали в компании.

Исходя из результатов предварительной оценки, в ООО "Порше Руссланд" считают, что проблема не связана с конструктивными особенностями автомобилей. "О результатах более детального изучения ситуации мы сообщим дополнительно", - добавили там.

Ранее директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова сообщила ТАСС о том, что массовые проблемы с запуском автомобилей у владельцев Porsche вызваны ложной блокировкой штатной сигнализации через спутниковый модуль. По ее словам, обойти блокировку в настоящий можно путем перезагрузки блока штатной сигнализации с его разбором.