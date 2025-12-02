ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Набиуллина предложила не сводить все проблемы бизнеса только к ключевой ставке

Глава Банка России призвала не умалять роль низкой инфляции
11:24
обновлено 11:44
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что нельзя объяснять все сложности в работе бизнеса лишь уровнем ключевой ставки.

"Я бы при этом не стала сводить интересы бизнеса только к ключевой ставке, к процентным платежам. Они действительно существенны, но не надо умалять роль низкой инфляции", - заявила Набиуллина на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". 

