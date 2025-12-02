Орешкин призвал учитывать майнинг криптовалют в платежном балансе

Заместитель руководителя администрации президента РФ также указал, что криптовалютой можно оплатить импорт

Редакция сайта ТАСС

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Майнинг криптовалют в России стал значительной статьей скрытого экспорта, влияющей на валютный рынок и платежный баланс страны. Эти операции необходимо учитывать в официальной статистике. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

Читайте также

Пять городов, сотни предпринимателей. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!"

"У нас появилась новая статья экспорта, которую мы не очень хорошо оцениваем. Это майнинг криптовалют. Это уже значительные суммы, которые уже говорят о скрытом экспорте. Можно же криптовалютой оплатить сейчас импорт. Майнинг криптовалют это то предложение, которое сейчас тоже влияет на валютный рынок, поэтому у ЦБ я пока не увидел таких оценок, я знаю, что в этом направлении работа ведется, но это то, что нам тоже надо учитывать в платежном балансе", - сказал Орешкин.

Учет майнинга криптовалют является необходимой мерой для полноты статистики платежного баланса.

ТАСС выступает информационным партнером 16-го Инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".