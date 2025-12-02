Решетников: курс рубля будет существенно крепче прошлогодних ожиданий

По словам министра экономического развития, "отчасти это значит, что какие-то экспортные продукты вынуждены будут уйти"

Министр экономического развития РФ Максим Решетников © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Стратегически курс рубля будет существенно крепче, чем казалось год назад, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на пленарной сессии инвестиционного форума "Россия зовет!".

"Стратегически наш курс [рубля] будет существенно крепче, чем нам казалось год и два назад. Мы его уже достаточно сильно укрепили в нашем последнем прогнозе, но, по всей видимости, в апреле еще вернемся к этому вопросу, - сказал министр. - Отчасти это значит, что какие-то экспортные продукты вынуждены будут уйти".