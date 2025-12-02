Орешкин: агрессивная политика наращивания импорта обеспечит слабый рубль

Пока подобных действий от правительства нет, отметил помощник президента

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Если для определенных целей развития нужен более слабый рубль, то должна идти агрессивная политика наращивания импорта, но пока этого нет. Об этом заявил помощник президента Максим Орешкин, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".

"Если правительство считает, что для каких-то целей развития нужен более слабый рубль, то должна идти агрессивная политика наращивания импорта в каких-то определенных сегментах. Пока я этого от правительства не вижу", - сказал он.