ВТБ может профинансировать строительство двух атомных ледоколов

Общий бюджет составил около 225 млрд рублей, сообщил заместитель президента - председателя правления банка Валерий Лукьяненко

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. ВТБ прорабатывает вопрос участия в создании двух атомных ледоколов проекта 22220 и судна технической поддержки с общим бюджетом около 225 млрд рублей, заявил ТАСС на полях инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" заместитель президента - председателя правления банка Валерий Лукьяненко.

"Активно прорабатывается участие банка в создании еще двух атомных ледоколов проекта 22220 и судна технической поддержки с общим бюджетом порядка 225 млрд рублей", - сказал он.

Лукьяненко отметил, что ВТБ уже профинансировал проект "Портофлот-1", в рамках которого были построены буксиры и ледокол для портового обеспечения. Объем инвестиций превысил 14 млрд рублей.

