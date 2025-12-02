ГД поручила проверить ЦБ на противодействие угрозам при операциях с цифровым рублем

Счетная палата должна будет с декабря 2025 года по март 2026 года провести проверку

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли поручения Счетной палате РФ о необходимости проверки выполнения Центральным банком России своих функций по противодействию угрозам, в том числе отмыванию доходов, при организации и обеспечении функционирования платформы цифрового рубля за 2025 год.

Документ был внесен в Госдуму комитетом по контролю. Как отмечается в решении комитета, проект внесен в связи с обращением председателя Национального финансового совета, министра финансов РФ Антона Силуанова от 14 ноября.

Согласно тексту поручения, Счетная палата должна будет с декабря 2025 года по март 2026 года провести проверку выполнения Центробанком функций в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения при организации и обеспечении функционирования платформы цифрового рубля за 2025 год.