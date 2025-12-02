В программу долгосрочных сбережений вложили более 560 млрд рублей

Каждый год "обороты увеличиваются", рассказал глава Минфина Антон Силуанов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Вложения граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС) составили более 560 млрд рублей. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

"Уже второй год идет программа ПДС. Вот смотрите, мы собрали где-то более 560 млрд уже, это неплохой результат. Люди участвуют в программах, откладывают себе на какие-то длинные цели. Кто-то на пенсию, кто-то на приобретение и так далее. То есть работа запущена. И каждый год мы видим, что обороты увеличиваются", - сказал он.

О программе

Программа долгосрочных сбережений действует с 1 января 2024 года. По программе гражданин может заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, перевести в него для дальнейшего инвестирования ранее сформированные пенсионные накопления либо перечислить отдельные взносы.

Начать формировать сбережения может любой гражданин России с 18 лет. Для этого необходимо заключить договор с НПФ, который является оператором программы. Минимальный срок участия в программе - 15 лет. До истечения этого срока участники программы могут начать получать выплаты в случае достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами. Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы государством на сумму 2,8 млн рублей.

