В Челябинске рассмотрят жалобы на обращение активов "Вектор рейл" в доход РФ

Судебное заседание назначено на 21 января

ЧЕЛЯБИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Жалобы на решение об обращении в доход государства активов компании "Вектор рейл", а также ответчиков Алексея Тайчера и Салмана Бабаева рассмотрит 21 января 2026 года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в Челябинске. Об этом говорится в картотеке суда.

"Возбуждено кассационное производство, оно передано на рассмотрение в судебном заседании. Судебное заседание назначено на 21 января", - говорится в картотеке суда.

Отмечается, что жалобы поступили от ответчиков по делу Руслана и Тимура Бабаевых, а также от третьего лица, которым выступает АФК "Система".

Ранее Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с "Вектор рейл", Тайчера и Бабаева активов, полученных коррупционным путем. Это решение было подтверждено Свердловским областным судом.

Иск Генпрокуратуры РФ к крупнейшим российским компаниям в сфере лизинга железнодорожных вагонов был зарегистрирован 24 февраля, правоохранители требовали взыскать средства как имущество, полученное коррупционным путем. Ответчиками по нему выступали акционерные общества "Вектор рейл" и "Федеральная грузовая компания", Алексей Тайчер, а также Салман, Руслан и Тимур Бабаевы. В качестве третьего лица указывалось ОАО "Российские железные дороги". Истцом выступал заместитель генпрокурора РФ.