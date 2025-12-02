Аксаков допустил снижение ключевой ставки до 16% в декабре

Принятые налоговые решения, включая повышение НДС, могут привести к росту инфляции и усилить инфляционное давление, отметил председатель Госдумы по финансовому рынку

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что Банк России может снизить ключевую ставку минимум на 0,5 процентного пункта (п.п.) - до 16% годовых - на ближайшем заседании. Об этом он заявил ТАСС в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

"Мы видим, что пока инфляция снижается: последние недельные данные говорят о том, что инфляция уже снизилась ниже 7% в годовом измерении. Соответственно, есть надежда, что то, о чем я говорил, может быть реализовано. Хотя в то же время есть опасения, что инфляция не будет дальше таким же темпом снижаться. Надо посмотреть в декабре, как она будет себя вести. Если тенденция будет не такой, как сейчас, то Центральный банк более аккуратно будет снижать ключевую ставку. Но, с моей точки зрения, в любом случае хотя бы на 0,5 п.п. ее [ключевую ставку] снизят", - сказал депутат.

Аксаков также отметил, что принятые налоговые решения, включая повышение НДС, могут привести к росту инфляции и усилить инфляционное давление.

24 октября 2025 ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. - до 16,5% годовых. Следующее заседание по ставке запланировано на 19 декабря.

