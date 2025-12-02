Набиуллина: доля торговли в нацвалютах РФ с некоторыми странами приближается к 100%

Доля рубля в расчетах по экспорту составляет около 57%, отметила глава Банка России

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Доля торговли в национальных валютах России с некоторыми странами приближается к 100%, доля рубля в расчетах по экспорту составляет около 57%. Об этом на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы с большинством стран торгуем в национальных валютах. С некоторыми странами доля торговли в национальных валютах уже приближается к 100%. Конечно, есть волны санкций, после которых временно возникают некоторые осложнения. Мы осуществляем постоянный мониторинг этой ситуации. Смотрим и за сроками платежей, за комиссиями, которые наши компании оплачивают, вынуждены платить за эти платежи, уровень отказов. И видим, что способы платежей находятся, это разные способы и еще раз, в основном в национальных валютах", - сказала Набиуллина.

По ее словам, доля рубля в расчетах по экспорту составляет около 57%, в 2021 году было всего 14%. "Доля российского рубля в оплате за импорт сейчас около 55%, в 2021 году была около 28%", - подчеркнула глава регулятора.