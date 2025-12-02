Решетников: трудоемкие производства можно размещать в других странах

Такие изменения требуют большого периода времени и системной подготовки, отметил глава Минэкономразвития

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников считает, что трудоемкие производства можно размещать в других странах. Об этом министр заявил журналистам на полях инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

"Трудоемкое производство в общем и целом надо думать и быть может размещать в других странах для того, чтобы использовать высокоинтенсивный и малопроизводительный труд там, а здесь оставлять высокопроизводительные места", - заявил он.

При этом Решетников уточнил, что такие изменения требуют большого периода времени, системной подготовки.

