Решетников: трудоемкие производства можно размещать в других странах
13:30
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников считает, что трудоемкие производства можно размещать в других странах. Об этом министр заявил журналистам на полях инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
"Трудоемкое производство в общем и целом надо думать и быть может размещать в других странах для того, чтобы использовать высокоинтенсивный и малопроизводительный труд там, а здесь оставлять высокопроизводительные места", - заявил он.
При этом Решетников уточнил, что такие изменения требуют большого периода времени, системной подготовки.
