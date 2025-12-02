Набиуллина: экономика России показала адаптацию к внешним шокам

Глава ЦБ отметила, что ключевым фактором адаптации стала высокая гибкость бизнеса

Редакция сайта ТАСС

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российская экономика показала адаптацию к внешним шокам, ключевым фактором стала высокая гибкость бизнеса и рыночный характер экономики, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".

"На мой взгляд, что было основным фактором, что экономика России показала адаптацию к таким негативным внешним условиям, к такой волне санкций, к таким ограничениям - конечно рыночный характер экономики. Бизнес проявил максимальную гибкость, возможность адаптироваться, это был первый ключевой фактор. Кроме того, мы пришли к этим событиям, к этой ситуации с накопленной финансовой устойчивостью. Бюджет, банковская финансовая система устойчивы", - сказала она.

Как подчеркнула Набиуллина, финансовую прочность и адаптивность экономики РФ нужно сохранять, что, без сомнений, будут обеспечивать правительство и ЦБ.