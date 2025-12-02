Решетников: Россия поддерживает расширение поставок сельхозпродукции в Китай

Министр экономического развития отметил, что в КНР российская продукция пользуется спросом

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Россия поддерживает расширение поставок сельхозпродукции в Китай, где она пользуется спросом. Об этом на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Мы, безусловно, поддерживаем расширение взаимных поставок сельскохозяйственной продукции из России в Китай. Мы видим, что на китайском рынке российская продукция пользуется большим спросом", - сказал он.

При этом министр отметил, что есть проблемы, связанные с подделкой под российскую продукцию товаров других стран. "То есть это такой премиальный сегмент. И мы здесь заинтересованы в наличии нормальной складской, товаропроводящей сети, поэтому мы здесь готовы всячески содействовать проекту", - сказал Решетников.

