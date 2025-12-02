Путин принимает участие в форуме ВТБ "Россия зовет!"

Основная тема мероприятия в 2025 году - "Движение вверх: смелые решения для новой экономики"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

"По доброй традиции, это мероприятие вновь собрало предпринимателей, инвесторов из десятков государств мира для содержательных дискуссий по вопросам, которые представляют интерес для бизнеса, прямо влияют на развитие торговых и инвестиционных связей с зарубежными странами", - обратился Путин к собравшимся в зале.

Президент отметил, что знает - в фокусе внимания собравшихся находятся основные тенденции как в глобальной экономике, на мировых рынках, так и в экономике России. "Те конкретные задачи, которые мы ставим перед собой для продвижения деловых инициатив в нашей стране, для запуска новых перспективных проектов. А значит, и для расширения возможностей для выгодного вложения капиталов в самых разных отраслях", - отметил он.

О форуме

Модератором пленарной сессии традиционно является президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Основная тема форума в этом году - "Движение вверх: смелые решения для новой экономики". Первый день мероприятия посвящен глобальной макроэкономической повестке.

16-й инвестиционный форум ВТБ проходит 2-3 декабря на территории Центра международной торговли в Москве. ТАСС - информационный партнер.