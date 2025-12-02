Путин подчеркнул полный консенсус властей РФ по вопросам экономической политики

На инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" не представлены регионы страны, отметил президент России

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Власти России находятся в полном консенсусе по вопросам экономической политики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

"У нас полный консенсус в проведении нашей экономической политики. И между правительством, администрацией [президента], Центральным банком", - указал глава государства.

Путин обратил внимание, что на форуме не представлены регионы РФ. "Уверяю вас, что мы в тесном контакте работаем с регионами, с бизнесом. И в целом работаем достаточно солидарно и, на мой взгляд, эффективно", - отметил он.