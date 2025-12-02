Статья

Рекордно низкая безработица и снижение инфляции. Заявления Путина на форуме ВТБ

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

Власти России находятся в "полном консенсусе" по вопросам экономической политики, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет".

По его словам, Запад хочет устранить конкурентов в экономике и сохранить ускользающую монополию. Несмотря на это, уровень безработицы в России сохраняется на рекордно низком уровне в 2,2%, отметил Путин.

ТАСС собрал основные заявления российского лидера.

Об экономическом положении России

Власти России находятся в "полном консенсусе" по вопросам экономической политики и работают "достаточно солидарно и, на мой взгляд, эффективно".

В России сохраняется "рекордно низкий уровень безработицы - 2,2%".

Снижение инфляции в России - важное достижение 2025 года, к концу декабря она должна быть "около 6%": "То есть ниже прогнозов правительства и Центрального банка".

Прирост ВВП страны за год составит 0,5-1%, но эта "мягкая посадка" роста была ожидаемой: "Мы и говорили с самого начала, когда Банк России ставку повышал, когда правительство принимало определенные решения, что мы ожидаем такой мягкой посадки".

Доход банковского сектора России в 2025 году ожидается в 3,2-3,5 трлн рублей: "По прогнозу Банка России, по итогам 2025 года банковский сектор отработает с прибылью 3,2-3,5 трлн рублей".

Планы развития экономики страны

Госдолг России останется "одним из самых низких в мире".

Российские власти не устраивают наметившиеся дисбалансы в ряде областей экономики: "Такие тенденции устраивают? Нет".

Состояние государственных финансов России стабильно, при этом соцобязательства, оборона и развитие профинансированы полностью: "В полном объеме профинансированы ключевые приоритеты. Это социальные обязательства, оборона и национальная безопасность, а также задачи по достижению национальных целей развития".

Единая система сопровождения инвестиций

На базе ВЭБ.РФ предложено создать единую экосистему сопровождения инвестиций: "Предлагаю создать единую экосистему сопровождения инвестиций, чтобы предприниматели, компании могли получать профессиональные консультации, помощь на всем жизненном цикле проекта, от его задумки до реализации. Создать такую экосистему предлагаю на базе корпорации ВЭБ.РФ с участием в Минэкономразвития".

Необходимо также сформировать программу первичных и вторичных размещений акций компаний с госучастием.

О давлении Запада

Западные страны хотят устранить конкурентов в мировой экономике и сохранить свою "ускользающую монополию", из-за чего современный мир отличается "высокой турбулентностью, которая во многом спровоцирована неконкурентными методами борьбы со стороны некоторых западных стран".

Россия ощущает сегодня внешнее давление, однако успешно справляется со всеми вызовами: "Что касается России, она, безусловно, чувствует такое внешнее давление, конечно. Однако наша страна, наша экономика успешно справляется с этими вызовами".

Россия и дальше будет выполнять обязательства перед иностранными контрагентами.

О сотрудничестве с Китаем и Индией